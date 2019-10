Donald Trump w liście do Recepa Erdogana: Nie bądź twardzielem, nie bądź głupcem!

Amerykańskie media ujawniły list, który Donald Trump wysłał do prezydent Turcji 9 października - w dniu rozpoczęcia tureckiej operacji przeciwko Kurdom w północnej Syrii. Apelował w nim, by "wypracować porozumienie" w kwestii syryjskiego Kurdystanu.

Trump: Nie chcę być odpowiedzialny za zniszczenie tureckiej gospodarki - ale zrobię to

"Nie chce pan być odpowiedzialny za rzeź tysięcy ludzi, a ja nie chcę być odpowiedzialny za zniszczenie tureckiej gospodarki - ale zrobię to" - w ten sposób Trump zwrócił się do Erdogana. Przypomniał sankcje, jakie USA nałożyły na Turcję w związku aresztem amerykańskiego pastora Andrew Brunsona.

"Pracowałem bardzo ciężko, by rozwiązać niektóre z twoich problemów. Nie zawiedź świata. Możesz wypracować świetny układ" - pisał Trump. Dodał, że kurdyjski generał Mazlum Abdi, dowódca Syryjskich Sił Demokratycznych jest gotów do negocjacji i "ustępstw, na jakie nigdy nie poszedłby wcześniej". Prezydent USA dodał, że poufnie dołącza kopię listu, który właśnie otrzymał od kurdyjskiego dowódcy.

Skomentował to na Twitterze analityk i były pracownik CIA Ned Price, znany z krytyki Donalda Trumpa. Ocenił, że poufne przekazanie prezydentowi Turcji listu, który dowódca SDF wysłał Trumpowi "da naszym sojusznikom jeszcze mniej powodów, by ufać Ameryce". "Czy to stała praktyka? Ile korespondencji NATO zostało przesłane do Putina?" - pytał.

"Zadzwonię do ciebie później"

"Historia będzie mogła spojrzeć na pana łaskawym okiem pod warunkiem, że zadziała pan we właściwy, ludzki sposób. I będzie patrzeć na pana już zawsze, jak na diabła, jeśli nie zdarzą się dobre rzeczy" - pisał Trump do tureckiego prezydenta.

"Niech pan nie będzie twardzielem. Niech pan nie będzie głupcem" - zaapelował na koniec Trump i dodał: "zadzwonię do ciebie później".

Pomimo gróźb i przekonywania, Erdogan nie zrezygnował z operacji na północy Syrii. Trwa ona od tygodniach, po obu stronach zginęło ponad 150 bojowników i żołnierzy, a 300 tys. ludzi musiało opuścić swoje domy.