Donald Trump o walkach w północnej Syrii: Mają tam dużo piachu, więc niech się nim bawią

june-of-44 wczoraj Oceniono 40 razy 30

Jestem idiotą i mam pomarańczową gębę. Nie mam skrupułów by wydymać jakiś naród i dać go zarżnąć innemu krajowi. Ale jednocześnie cynicznie gram demokratę który walczy o "wolność waszą i naszą". Przykład? Korea Północna. Oh gdyby tylko miała ropę naftową to zaraz przynieslibyśmy tam demokrację na rakietach. Polska? To nasz najlepszy rynek zbytu. opchniemy tam wszystko a taki przebieraniec ten jak mu tam Błaszczak (błahahahahaha - przerwa na 10 minut śmiechu) podpisze wszystko w ciemno bez jakichkolwiek negocjacji. Takiego amatora i ciemniaka dawno nie mieliśmy za "partnera".

Po prostu lubimy dymać za dolary. Każdego. Skrupuły - co to takiego?