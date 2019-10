Syria. Po wycofaniu się żołnierzy USA ich miejsce zajmują Rosjanie. Przekroczyli Eufrat

polakadam pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

To nie są rosyjskie wojska ale jacyś ruscy najemnicy.

Ale i tak nigdy bym nie pomyslał że będę trzymał stronę Asada i Ruskich.

Erdogan to wspólczesny mały hitlerek. Po co mu to? Może dla tego że traci popularność w swoim kraju robi głupoty myśląc że to coś zmieni. Na razie zraził do siebie zarówno zachód jak i Rosję.

I pomysleć że to idol karaczana. To daje do myslenia.

"Trzeba czynić wszystko, by Polska była tym, czym jest dziś Turcja. O niej mówi się, że to poważne państwo - powiedział Kaczyński w 2014 roku. Według prezesa "ten rodzaj wielkości jest do zdobycia", ale wymaga to "najpierw zmiany władzy, a potem przebudowy polskich elit".