Wielkie topnienie szwajcarskich lodowców. Jeden tylko tego lata stracił osiem metrów lodu

viaac 3 godziny temu Oceniono 11 razy 9

Nic to.

"Klimat zmienia się od zawsze i zawsze będzie się zmieniał", a "człowiek nie ma na to wpływu" i chodzi przecież o to, żeby "na histerii klimatycznej ktoś zarobił". Zresztą to "Chiny i USA emitują najwięcej CO2" zatem "niech oni ograniczą emisję to i Polska może się zastanowi".



Jeśli coś pominąłem, to bardzo przepraszam.