Płonące barykady na ulicach Barcelony. Fala protestów po skazaniu organizatorów referendum

antykonformista 9 minut temu Oceniono 4 razy 4

to jest naprawdę żałosne, że Zachodnia Demokracja ma to tak zajebiście w dupie. Inne standardy dla Trumpa, inne dla Erdogana. Inne dla Jemenu, Arabii Saudyjskiej, niemieckich faszystów. Inne dla Polski i Węgier, inne dla Hiszpanii.



Mnie zastanawia, czemu forumowe szczekaczki nie ujadają? Jeżeli jesteście po prostu antypolscy, to mówcie to otwarcie. Jeśli prowolnościowi i prodemokratyczni, to plujcie na Hiszpanów, należy im się.



PS. głosowałem na Lewicę. kto nie wierzy, pewnie jest to do sprawdzenia. Wiecie, czego nienawidzę bardziej, niż prawactwa? HIPOKRYZJI i niekonsekwencji.