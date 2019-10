Wężogłów znaleziony w stawie w Georgii. Groźnego osobnika należy natychmiast zabić i zamrozić

Na początku października jeden z wędkarzy złapał wężogłowa, łowiąc w stawie położonym na prywatnej posesji w hrabstwie Gwinnett w stanie Georgia. To pierwszy potwierdzony przypadek wystąpienia ryby w tym regionie, wcześniej odnotowano go w 14 innych stanach.

- Obecnie podejmujemy kroki w celu ustalenia, czy wężogłowy rozprzestrzeniły się na inne akweny i, miejmy nadzieję, powstrzymamy go od rozprzestrzenia się - komentuje Matt Thomas z Departamentu Zasobów Naturalnych.

Wężogłów to ryba, która może osiągnąć do metra długości. Jest przystosowana do przebywania w warunkach o niskim stężeniu tlenu, może też wytrzymać kilka dni na powierzchni.

Wężogłów w stanie Georgia

Dlaczego pojawienie się wężogłowa wzbudziło taki niepokój służb?

"Nierodzime gatunki inwazyjne, takie jak wężogłów, mogą potencjalnie oddziaływać na gatunki rodzime na wprowadzonych obszarach, konkurując o pożywienie i siedliska" - wskazuje departament. W Georgii zabroniony jest import, transport, sprzedaż lub posiadanie jakiegokolwiek rodzaju wężogłowa bez ważnej licencji.

Wędkarzy, którzy natrafią na wężogłowa, urzędnicy proszą o zabicie ryby i zamrożenie jej, a następnie sfotografowanie i poinformowanie regionalnego biura zajmującego się sprawami rybołówstwa.