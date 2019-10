Turecka ofensywa w Syrii. Amerykański komandos: Po raz pierwszy w życiu się wstydzę

oloros11 godzinę temu Oceniono 18 razy 16

Turcy maja ludobójstwo we krwi - to nie tylko Ormianie - to Bulgarzy, Serbowie, Grecy, Zydzi - dluga historia zbrodni na mniejszych narodach tak jak amerykanie to samo - zdrada \kliniczny przykład - nawet nie bardzo wiadomo czym się kierowal zostawiając Kurdow

obawiam się ze Polacy zadnych wnioskow nie wyciagna - glupi tak przed jak i po szkodzie