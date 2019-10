Tureckie wojska zajęły wsie w Syrii. Kurdowie: Pociski spadły w pobliżu więzienia z bojownikami ISIS

Po rozpoczęciu nalotów i ostrzału artyleryjskiego w środę po południu, Turcja przeszła do kolejnej fazy operacji przeciwko Syryjskim Siłom Demokratycznym (SDF) w Syrii. Granicę z Syrią przekroczyły wojska lądowe. Na Twitterze tureckie ministerstwo obrony opublikowało m.in. krótkie nagranie, które ma pokazywać działania jednostki specjalnej.

Atak lądowy przeciwko zdominowanym przez Kurdów SDF skupia się na razie wokół dwóch przygranicznych miejscowości: Tall Abjad i Ras al-Ajn. Siły tureckie zajęły kilka wsi w okolicy tych miejscowości. Zarówno tam, jak i w innych częściach granicy i głębiej w terytorium kurdyjskim dochodzi do nalotów. W operacji "Źródło pokoju" bierze też udział wspierana przez Turcję syryjska milicja.

Turecka agencja informacyjna poinformowała na razie o "wyeliminowaniu obecności terrorystów" w dwóch wsiach w okolicy Tall Abjad.

Unia Europejska i niektóre z państw UE skrytykowały Turcję i wezwały do przerwania operacji argumentując, że podważają one stabilność regionu, zwiększą cierpienie cywilów i spowodują dalsze wysiedlania ludności. W czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że jeśli UE będzie nazwać operację "inwazją" i sprzeciwi się Turcji, to "otworzy granice i wyśle do Europy 3,6 mln syryjskich uchodźców".

SDF: Są ofiary wśród cywilów i bojowników

W ostatnim komunikacie wydanym w środę wieczorem Syryjskie Siły Demokratyczne informowały o śmierci trzech bojowników i pięciu cywilów. Później Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informowało, że w wyniku inwazji do tej pory zginęło co najmniej 11 osób, w tym co najmniej ośmioro cywilów. W mediach społecznościowych pokazano zdjęcia i nagrania zniszczeń wywołanych przez ostrzał i bombardowania.

Tymczasem władze Turcji poinformowały, że ich wojsko zabiło dotychczas ponad 100 bojowników SDF.

Telewizja Rudaw z irackiego Kurdystanu informowała, że pocisk artyleryjski trafił m.in. w dom chrześcijańskiej rodziny w miejscowości i Al-Kamiszli. Zginął mąż i żona, a dwoje dzieci zostało rannych.

Bojownicy ISIS mogą uciec z więzień

W związku z decyzją Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z pogranicza syryjsko-tureckiego, co dało Turcji zielone światło do operacji militarnej, eksperci ostrzegali o zagrożeniu powrotem Państwa Islamskiego.

Te ostrzeżenia już zdają się potwierdzać. W środę SDF poinformowało, że w związku z obroną przed turecką operacją przerwano aktywne działania wobec ISIS. Zmniejszono także personel strzegący więzień, w których są bojownicy organizacji.

Niektóre z tych więzień znajdują się w strefie przygranicznej. W pobliżu jednego z nich w okolicy miejscowości Al-Kamiszli spadły bomby lub pociski w trakcie środowego ostrzału. Kurdowie ostrzegają, że grozi to wywołaniem chaosu i może umożliwić ucieczkę bojownikom.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchomiło zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną w związku z turecką operacją w północnej Syrii.