Japonia: Supertajfun Hagibis w weekend dotrze do południowego wybrzeża. Porywy wiatru do nawet 315 km/h

Japońska Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed gwałtownym tajfunem, który zbliża się do wysp Ogasawara na Pacyfiku i w najbliższych dniach przesunie się na północ. Supertajfun Hagibis ma w weekend dotrzeć do południowego wybrzeża Japonii. Obecnie porywy wiatru osiągają prędkość do nawet 315 kilometrów na godzinę.

AP / AP