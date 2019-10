Donald Trump wycofał wojska z Syrii. Powód? "Kurdowie nie pomogli nam w Normandii"

za_miske_ryzu godzinę temu Oceniono 66 razy 50

Z tego, co mi wiadomo, to Polacy również nie pomogli Amerykanom w Normandii. Ani w Wietnamie. Ani w Korei.

Dzisiaj widać, ile warta jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i jak szybko w razie czego można ich wycofać do Niemiec.