USA: 9-letnie dziecko oskarżone o morderstwo pięciu osób oraz podpalenie domku na kempingu

Heh... Ja w wieku 5 (pięciu) lat wiedziałam, że św. Mikołaj nie istnieje, a w wieku 9 lat dzieci DOSKONALE wiedzą, że można kogoś zabić strzelając do niego, wrzucając do wody gdy nie umie pływać, strącając z dachu lub podpalając dom. Naprawdę dzieci to WIEDZĄ i bardzo wiele dzieci takie działania podjąć by chciało, żeby się kogoś nielubianego pozbyć, ale na szczęście nie mają takich możliwości w cywilizowanym świecie. W niecywilizowanym dziesięcioletni żołnierze, którzy absolutnie świadomie i celowo zabijają, to nie jest nic niezwykłego. To jest straszne, ale istnieje wbrew idealistycznym założeniom subtelnych, białych, z dobrego domu pań psycholożek.