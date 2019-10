Media: Londyn będzie traktował próby opóźnienia brexitu jako "wrogą interwencję"

puuchatek pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

"gdyby jakieś państwo unijne próbowało opóźnić brexit z końcem miesiąca, Londyn będzie to traktował jako "wrogą interwencję w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii"



Pani Johnson, na razie to nie "jakieś państwo unijne", tylko brytyjski parlament próbuje nie dopuścić do Brexitu bez umowy…



"kraje, które sprzeciwią się przełożeniu brexitu, będą na przodzie kolejki, jeśli chodzi o przyszłą współpracę z nami (...) Te, które poprą zwłokę, znajdą się na końcu"



Obawiam się, że po Brexicie to nie Wy będziecie decydowali, kto może z wami współpracować, tylko kraje UE będą podejmować decyzję, czy chcą…