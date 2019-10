Trzech naukowców z Nagrodą Nobla z fizyki - za badania kosmosu

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali: Amerykanin James Peebles (za odkrycia w teorii kosmologii), a także duet: Szwajcar Michel Mayor i Hiszpan Didier Queloz (za odkrycie egzoplanety krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca).

James Peebles to naukowiec Uniwersytetu w Princeton, który rozwijał modele Wielkiego Wybuchu. Nagrodę otrzymał niejako za całokształt swojej naukowej pracy. Jego badania z lat 60. stanowią podwaliny współczesnej kosmologii, która jest już oficjalną dziedziną badań, a nie jedynie spekulacjami (tak o niej myślano 50 lat temu).

Po otrzymaniu wiadomości o wyróżnieniu, Peebles zaapelował do młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają karierę naukową: "Zajmujcie się nauką tylko jeśli naprawdę kochacie to, co robicie. To powinno wynikać z pasji, z tego, że jesteście fascynatami nauki".

Michel Mayor i Didier Queloz to z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Genewie. W 1995 roku ogłosili odkrycie pierwszej planety poza Układem Słonecznym. To zapoczątkowało szeroko zakrojone badania - wkrótce okazało się, że takich planet w naszej galaktyce jest ponad cztery tysiące.

Polak mocnym typem. Jednak bez nagrody

Jako mocny kandydat do tegorocznej nagrody typowany był przez media Prof. Artur Ekert, Polak specjalizujący się w fizyce kwantowej.

Zajmuje się kryptografią kwantową. Jest doradcą m.in. brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw kryptografii. Od 2017 roku pracuje jako profesor fizyki kwantowej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jest też honorowym profesorem Narodowego Uniwersytetu Singapuru.

Kryptologia kwantowa zajmuje się możliwościami wykorzystania układów kwantowych do przetwarzania i przesyłania informacji. Jest zaawansowaną metodą ochrony naszych danych.

Nobel z medycyny: niech żyje tlen

7 października poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. Otrzymali ją: Amerykanin William Kaelin, profesor Uniwersytetu Harvarda, Sir Peter Ratcliffe, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego i Amerykanin Gregg Semenza z Uniwersytetu Medycznego w Baltimore. Otrzymali nagrodę za odkrycia dotyczące procesów wykrywania i dostosowywania się przez komórki do dostępności tlenu. Wykrywanie tlenu jest kluczowe przy walce z wieloma chorobami - m.in. anemią i nowotworami.

Wracają literackie Noble. Tokarczuk z szansą na wyróżnienie

W środę 9 października poznamy laureata nagrody w dziedzinie chemii, w czwartek - literatury. Laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy z kolei w piątek, zaś zwycięzcę Nobla z dziedziny ekonomii poznamy w następny poniedziałek.

Literackie Noble powracają po rocznej przerwie i zmianach wymuszonych przez seksualny skandal, który wstrząsnął przyznającą nagrodę Szwedzką Akademią. Zostaną przyznane za 2018 i 2019 rok. W tym kontekście pojawia się polskie nazwisko - to Olga Tokarczuk. Bukmacherzy wyróżniają ją jako "trzeci typ" w kolejce do literackiej nagrody.

Nagrody Nobla od 1901 roku

Nagrody Nobla to prestiżowe wyróżnienia, ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu. Są przyznawane od 1901 roku. Nazwiska laureatów tradycyjnie są ogłaszane w październiku, zaś samo wręczenie wyróżnień odbywa się 10 grudnia, w rocznicę śmierci fundatora.

Zgodnie z jego wolą, nagrody są przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe (w dziedzinie fizjologii lub medycyny, fizyki, chemii), a także literackie oraz za zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Najmłodsze jest wyróżnienie dla ekonomistów, które w 1968 roku zostało ufundowane przez Bank Szwecji.