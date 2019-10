KE może złożyć nową skargę na Polskę. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska przygotowuje skargę na Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. Sprawa ma trafić w środę na posiedzenie komisarzy i to do nich należy ostateczna decyzja - ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.

