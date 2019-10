Mężczyzna zatrzymany do kontroli na lotnisku. Okazało się, że ma 123 lata. Potwierdziły to władze Indii

liczna_rodzina_prezesa 2 godziny temu Oceniono 30 razy 22

Najstarszy człowiek świata żýł w Związku Radzieckim: miał 150 lat. Przyjechała raz do niego ekipa radiowa.

- Dziadku, dziadku, macie 150 lat... opowiedzcie, jak dożyliście takiego wieku...

- No, więc jak była rewolucja październikowa...

- Nie, dziadku, nie chcemy teraz o rewolucji, tylko jak dożyć takiego wieku. Opowiedzcie!

- No, więc jak była rewolucja październikowa...

- Dziadku, nie o rewolucji!

- Jak była rewolucja...

- No już dobrze, niech wam będzie.

- No, więc jak była rewolucja październikowa to był taki burdel, że mi całe sto lat dopisali....