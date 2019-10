USA. Seryjny morderca przyznał się do 93 zbrodni. FBI opublikowało portrety pamięciowe, które stworzył

Samuel Little został skazany za zamordowanie trzech osób. Choć zbrodnie te miały miejsce w latach 1987-1989, proces rozpoczął się dopiero we wrześniu 2014 r. Little skutecznie unikał odpowiedzialności za popełnione czyny. Złapano go dopiero, gdy w 2012 roku chciano postawić mu zarzut posiadania i rozprowadzania narkotyków, a wyniki badań DNA pokazały, że miał on związek z trzema morderstwami sprzed lat. 25 września 2014 r. Little został uznany za winnego. Skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. W dniu wyroku Little wciąż utrzymywał, że jest niewinny. Od 2016 r. odbywał karę w więzieniu stanowym w Kalifornii. Po kilku latach spędzonych w za kratami przyznał się, że zabił nie trzy, a 93 osoby. Samuel Little ma dziś 79 lat. Jest seryjnym mordercą z największą liczbą ofiar w historii USA.

USA: Samuel Little zamordował 93 osoby. FBI prosi o pomoc, by mogło kontynuować śledztwo

Analitycy FBI uważają, że wszystkie zeznania Samuela Little'a są wiarygodne. Organy ścigania zweryfikowały 50 spośród nich, a wiele innych wciąż czeka na ostateczne potwierdzenie. Morderca przyznał, że udusił 93 ofiary w latach 1970-2005. FBI wskazuje, że w wielu przypadkach jako przyczynę śmierci ofiar Samuela Little'a wskazywano przedawkowanie narkotyków lub nieszczęśliwy wypadek. Wiele ciał nie odnaleziono do dziś.

- Przez lata Samuel Little był przekonany, że nikt nie rozliczy go z popełnionych zbrodni. Choć jest już w więzieniu, FBI uważa, że ważne jest poszukiwanie sprawiedliwości dla każdej ofiary - aby zamknąć każdą możliwą sprawę - powiedziała analityczka kryminalna Christie Palazzolo.

FBI prosi o pomoc w zidentyfikowaniu pozostałych ofiar Samuela Little. Aby było to możliwe, w internecie opublikowano portrety pamięciowe ofiar mordercy wykonane przez niego samego oraz jego zeznania. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie internetowej fbi.gov.