Wielka Brytania: żona dyplomaty z USA śmiertelnie potrąciła 19-latka i uciekła z kraju

jerzytop godzinę temu Oceniono 7 razy 3

To samo było gdy amerykański pilot pozbawił życia we Włoszech 20 ludzi . I co uciekł a właściwie kanalie wywiozły go do USA . Tak właśnie wygląda ten najbardziej sprawiedliwy kraj

Za jednego swojego obywatela wytłukli by całą wioskę ale gdy to oni są sprawcami śmierci prawo ich nie dotyczy bo my są paniska Amerykanie