95-letni Jimmy Carter pokazał się z podbitym okiem. Były prezydent USA upadł w swoim domu, ma 14 szwów

Carter to chyba jedyny w swoim rodzaju b. prezydent USA, który dał się poznać światu PO ZAKOŃCZENIU swojej prezydentury co najmniej tak dobrze jak w jej czasie,a chyba nawet bardziej (tym bardziej,że jak się spyta młodych, to pewnie głównie znają go jako b. prezydenta USA bardzo angażującego się w działalność humanitarną,a zaryzykuję twierdzenie że ci,którzy pamiętają jeszcze ŚWIADOMIE jego prezydenturę, są w mniejszości) Ja mam "tylko" czterdzieści kilka lat,więc siłą rzeczy znam Cartera (poza źródłami książkowo-historycznymi) głównie z działalności charytatywnej,ale dzięki temu na pewno zapamiętam go lepiej niż tych wszystkich,którzy byli po nim.