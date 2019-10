USA: zgłosił się drugi sygnalista ws. Donalda Trumpa oskarżanego o próbę dyskredytacji Joe Bidena

Do amerykańskich służb wywiadowczych zgłosił się drugi sygnalista z informacjami na temat rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Ma to związek z oskarżeniami o próbę wywierania presji na władze Ukrainy, by zaszkodziły Joe Bidenowi - konkurentowi Trumpa w nadchodzących wyborach.

Zgłosił się drugi sygnalista ws. Trump - Biden / Fot. AP/Evan Vucci