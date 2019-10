USA. Mężczyzna pozwał klinikę. Nielegalnie użyto jego spermy. Zorientował się, że ma 17 dzieci

Bryce Cleary pozwał klinikę leczenia niepłodności w Oregonie, której 30 lat temu podarował swoją spermę. Jako student Oregon Health & Science University zgodził się zostać biologicznym ojcem najwyżej pięciorga dzieci urodzonych na wschodnim wybrzeżu USA. Dowiedział się jednak, że jest ojcem dużej gromadki, bo aż 17 dzieci urodzonych z próbki jego spermy pobranej w 1989 r. Prócz tego troje dzieci ma ze swoją żoną. W międzyczasie adoptowali kolejną dziewczynkę.

Mężczyzna poznał swoją 25-letnią córkę, mieszkała w okolicy

Jak donosi CBS News, 25-letnia Allyseen Allee znalazła swojego biologicznego ojca dzięki stronie ancestry.com, która pozwala odkryć swoich przodków i zbadać próbki DNA. Cleary był w szoku. Dalsze śledztwo internetowe wykazało, że oprócz Allseen z jego spermy pobranej przez klinikę na świat przyszło jeszcze 16 dzieci. Jak się okazało, część z nich nawet mijała się na szkolnym korytarzu oraz w pobliskim kościele.

"Klinika mnie oszukała"

- To jakieś szaleństwo - powiedział oszukany mężczyzna w rozmowie z CBS. - Przecież nie nawiążę teraz kontaktu ze wszystkimi tymi dziećmi. Materiał genetyczny został wykorzystany lokalnie, w sposób niewiarygodnie nieodpowiedzialny. Urodziło się wiele dzieci. To stworzyło niebezpieczeństwo dla tych dzieci, jak i dla moich własnych - dodał oburzony Cleary.

Bryce Cleary domaga się od kliniki w Oregonie pięciu milionów dolarów odszkodowania. Twierdzi, że jego rodzina została narażona na "niewyobrażalny stres".

- Świadomość, że jesteś produktem oszustwa, jest niezwykle obciążająca emocjonalnie - powiedziała mediom odnaleziona po latach córka Cleary'ego.

Natomiast jego syn James, należący do "regularnej" rodziny, twierdzi, że obawia się sytuacji, gdy do jego ojca zgłosi się któreś z biologicznych dzieci na przykład z prośbą o to, by został dawcą nerki. Sytuacja, w której znalazła się rodzina, jest tak specyficzna, że amerykańskie prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich jej aspektów.