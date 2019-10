Niemcy. Dwaj policjanci podejrzani o zgwałcenie Polki podczas interwencji. Zostali aresztowani

Niemieckie służby aresztowały dwóch policjantów z Turyngii, którzy są podejrzewani o gwałt na obywatelce Polski - podaje Polsat News. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę podczas interwencji w mieszkaniu kobiety. Policjanci przeprowadzali rutynową kontrolę dokumentów, podczas której wyszło na jaw, że Polka oraz mieszkający z nią mąż posługują się podrobionymi dokumentami. Para została przewieziona na komendę policji.

Niemcy. Dwóch policjantów aresztowanych pod zarzutem gwałtu na Polce

Podczas przesłuchania kobieta zeznała, że zostawiła w domu oryginalny dowód tożsamości. Wówczas policjanci pojechali do domu Polki ponownie. Dwóch funkcjonariuszy weszło za kobietą do środka, a trzeci czekał na zewnątrz. Właśnie wtedy miało dojść do gwałtu. Kobieta dzień po interwencji wniosła oskarżenie. Po zdarzeniu przeprowadzono obdukcję, która potwierdziła, że kobieta odbyła stosunek seksualny. Była też w stanie opisać policji cechy charakterystyczne budowy anatomicznej mężczyzn.

Policja z Turyngii wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że sprawą zajmuje się prokuratura z Erfurtu. Z ustaleń telewizji RTL i portalu n-tv. de wynika, że jeden z policjantów to 40-letni Niemiec. Drugi to młody mężczyzna "z tłem migracyjnym" - nie jest podawana jego narodowość, ale wiadomo, że pracę w policji zaczął przed dwoma laty. Przed zatrzymaniem jeden z mężczyzn próbował uciekać. Za gwałt zbiorowy grozi im kara od trzech do piętnastu lat więzienia.