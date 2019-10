Bernie Sanders przeszedł zawał serca. Kandydat w wyborach na prezydenta USA nie wycofuje się z kampanii

Kandydat demokratów w amerykańskich prawyborach prezydenckich Bernie Sanders wyszedł ze szpitala, do którego trafił kilka dni temu. Jego sztab poinformował, że przeszedł zawał serca. Dalsze losy jego kampanii są niejasne, choć on sam zapowiada powrót do pracy.

Fot. Gerardo Bello / AP Photo