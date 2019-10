Koniec wiz do USA. Donald Trump ogłosił, że podpisał dokument przyjmujący Polskę do ruchu bezwizowego

Polska czekała na przyjęcie do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego blisko 30 lat. 4 października na konferencji prasowej prezydent USA Donald Trump ogłosił dziennikarzom, że podpisał dokument, który przyjmuje Polskę do Visa Waiver Program. To oznacza, że Polacy nie będą potrzebować wiz, by udać się do Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze jedna miła sprawa, dotyczy Polski. To kraj pełen świetnych ludzi, mamy wielu Amerykanów polskiego pochodzenia w USA

- mówił Trump przed ogłoszeniem wieści o programie bezwizowym. Dodał później: - Podpisałem, wkrótce podpiszę, będziemy podpisywać pełen program bezwizowy.

Nie wystarczy jednak tylko decyzja Trumpa - w sprawie wiz musi wypowiedzieć się też Kongres USA. Jednak zanim to nastąpi, to Departament Bezpieczeństwa Narodowego zacznie procedurę sprawdzania Polski. Zniesienie wiz nastąpi więc na przestrzeni kilku miesięcy.

Te wieści skomentowała też ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Na nagraniu zamieszczonym na jej twitterowym koncie mówiła:

Już wkrótce polscy obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych bez wiz! Tak jak obiecałam, ten milowy krok był moim priorytetem od samego początku.

Polacy do USA bez wiz

Sprawie wiz w ostatnim czasie przyglądali się wszyscy zainteresowani, ponieważ współczynnik odmów wjazdu do USA dla obywateli Polski spadł do 2,8 proc. Zgodnie z zasadami, by dołączyć do programu Visa Waiver Program ten współczynnik musiał być mniejszy niż 3 procent. Ostatni "okres rozliczeniowy" właśnie w sprawie współczynnika kończył się 30 września.

Gdy Polska przystąpi do programu bezwizowego, Polacy będą mogli wybrać się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na maksymalnie 90 dni bez uzyskiwania wizy.

Dołączenie do programu nie jest nadane na zawsze, dalej utrzymywany musi być wspominany współczynnik odmów na poziomie 3 proc.