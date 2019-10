Ukraina. Katastrofa samolotu Antonov-12. Co najmniej 5 osób nie żyje. Do lotniska zabrakło 1,5 kilometra

Jak podaje Reuters maszyna zniknęła z radarów na chwilę przed rozbiciem, około godziny 7:10 czasu lokalnego (6 rano w Polsce), kiedy była w odległości kilkunastu kilometrów od lotniska we Lwowie. Wrak sowieckiego czterosilnikowego samolotu znaleziono 1,5 kilometra od pasa startowego.

Ukraina: 5 osób nie żyje po katastrofie samolotu transportowego

Będący na miejscu strażacy przekazali, że w wyniku rozbicia samolotu nie doszło do wybuchu pożaru. Na pokładzie mogło być około ośmiu osób: cztery z nich zginęły, trzy odniosły obrażenia, a stan jednego z poszkodowanych jest nieznany. Z kolei według informacji szefa Ministerstwa Infrastruktury liczba ofiar wzrosła już do pięciu osób. Antonov-12 to średni samolot transportowy. Maszyna ta leciała z Hiszpanii, a we Lwowie miała zatankować paliwo przed dalszą drogą do Stambułu.

W 1977 roku w Bejrucie rozbił się wojskowy An-12 należący do Polskich Linii Lotniczych LOT. W katastrofie zginęli wtedy wszyscy pasażerowie, czyli dziewięć osób. Drugi z samolotów AN-12 należących do Polskich Sił Powietrznych został wycofany z użytku w 1995 roku.

