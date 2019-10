Litwa obawia się białoruskiej elektrowni atomowej. Rząd kupił tabletki z jodem, trwa symulacja skażenia

andrzejbak 26 minut temu Oceniono 3 razy 1

To już trzecia elektrownia atomowa na okupowanych polskich przedwojennych terytoriach. (czwarta tuż obok granicy koło miasta Ostróg) Władze Białorusi idą śladem ZSRR zasrywania okupowanych terenów swoimi inwestycjami zresztą prez. Szuszkiewicz w początku lat dziewięćdziesiątych powiedział Wałęsie -energia atomowa to jest to wy nie macie elektrowni atomowych.