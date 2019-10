Urządzenie, które zbiera śmieci w oceanach, już działa. Ma pomóc zwalczyć wyspę śmieci na Oceanie Spokojnym

Po roku testów zaprojektowane przez holenderskich naukowców urządzenie o nazwie System 001/B wyłapało pierwsze śmieci z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. Informację taką przekazała fundacja Ocean Cleanup.

REKLAMA

W ciągu 5 lat ma zniknąć połowa śmieci, które dryfują po Oceanie Spokojnym

System, który ma za zadanie wychwytywać śmieci znajdujące się w oceanie, został po raz pierwszy zaprezentowany jako projekt przez młodego holenderskiego naukowca Boyana Slata w 2012 roku. Stworzenie go i wykorzystanie do usunięcia Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci za cel obrała sobie założona przez niego fundacja Ocean Cleanup. Aby do tego doprowadzić, przez kilka lat prowadziła badania na Oceanie Spokojnym, próbując dowiedzieć się, jaka technologia będzie najbardziej skuteczna w wyłapywaniu plastikowych odpadów.

W marcu 2018 roku fundacja opublikowała wnioski z wypraw naukowych. Okazało się, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci ma powierzchnię ponad półtora miliona kilometrów kwadratowych - to prawie pięć razy więcej niż powierzchnia Polski. Odpady nie tworzą zwartej wyspy, ale są rozmieszczone do 100 kg śmieci na kilometr kwadratowy (pisała o tym. m.in. "Polityka" w październiku rok temu). W sumie zawiera 100 tys. ton plastiku.

>>Najlepsze wideo dotyczące klimatu:

W międzyczasie, biorąc wyniki badań, stworzono urządzenie, które miało wyłapywać plastikowe odpady znajdujące się w oceanie. To wielka boja o długości kilkuset metrów, która do chwytania śmieci stosuje prądy morskie i naturalne ruchy wody. Urządzenie ma zamontowany ekran, który pozwala na zbieranie mikroplastiku. Dodatkowo - jak podkreśla "The Guardian" - wyposażony jest w czujniki i antenę satelitarną, które pozwalają na komunikację ze statkiem. Ma on odbierać śmieci co kilka miesięcy. Cały system ma wychwytywać pięć ton śmieci miesięcznie. W ciągu 5 lat ma zniknąć połowa śmieci, które dryfują po Oceanie Spokojnym.

Naukowcy przystępują do tworzenia kolejnego projektu

Po raz pierwszy urządzenie zwodowano we wrześniu 2018 roku. Wykryto w nim usterki. Jednym z problemów było to, że system nie zatrzymywał śmieci, które do niego trafiły. Kolejny raz naukowcy wyruszyli na misję badawczą w czerwcu. W środę 2 października System 001/B po raz pierwszy zebrał odpady z Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci.

To jednak nie koniec badań. Teraz naukowcy przystąpią do rozszerzenia projektu i stworzenia urzędzenia System 002, który pozwoli wychwytywać plastikowe odpady i zatrzymywać je przez długi okres czasu.

Plastik, który zostanie zebrany, będzie poddany recyklingowi na lądzie.