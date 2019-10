USA chcą ćwiczyć przerzut wojsk do Europy. Takiego szkolenia nie było od 25 lat

W przyszłym roku, w ramach szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych, amerykańska armia chce ćwiczyć przerzut swoich sił do Europy. Plan zakłada, że oddziały USA przeprawią się przez Atlantyk, a następnie będą ćwiczyć przerzut z Niemiec do Polski oraz krajów bałtyckich. Ćwiczenia Defender 2020 mają trwać cztery miesiące - od lutego do maja 2020 roku.

Defender 2020. "Stany Zjednoczone dają wyraźny sygnał ws. bezpieczeństwa Europy"

Zaplanowane na przyszły rok ćwiczenia mają być największym tego typu szkoleniem od 25 lat. Weźmie w nich udział 20 tys. żołnierzy. Jak informuje portal breakingdefense.com, podsekretarz armii USA Ryan McCarthy powiedział, że akcja Defender 2020 będzie mniejszą wersją ogromnych ćwiczeń Reforger z okresu zimnej wojny, podczas których ćwiczono rozmieszczenie sił wojskowych w Europie na wypadek sowieckiej inwazji.

"Deutsche Welle" informuje, że Niemcy mają odgrywać kluczową rolę w logistyce ćwiczeń Defender 2020. W szkoleniu mają brać udział żołnierze z USA i Niemiec, ale także reprezentanci armii piętnastu innych państw należących do NATO. W liście ministerstwa obrony narodowej Niemiec do szefów klubów parlamentarnych w Bundestagu napisano, ze "poprzez te ćwiczenia Stany Zjednoczone dają wyraźny sygnał ws. bezpieczeństwa Europy", a rząd Niemiec "przyjmuje to z największym zadowoleniem".

Krytyczny wobec planowanych ćwiczeń Defender 2020 jest m.in. Alexander Neu, ekspert ds. obronności niemieckiej lewicowej partii Die Linke. Uważa on, że akcję tę można interpretować jako "nową i zaplanowaną prowokację wobec strony rosyjskiej”.

