Dzień Jedności Niemiec w prasie: Mur Berliński upadł, ale nierówności wciąż się pogłębiają

qawsedrftg 17 minut temu

Duże miasta są zdominowane nie tylko przez technologię i elektryczność, ale także przez rodzinne Klany. Lewica chce by nazywać je niemieckimi, bo inaczej to rasizm. Czy to nie wspaniałe? Mówi się że na zachodzie rodzina to przeżytek a tu takie Wartości. Inna moda to orszaki weselne na autostradach, dlaczego muszą blokować ruch? Nie mogą świętować na parkingach albo bocznych drogach? Wydaje mi się że Oni chcą pokazać że wszystko Im wolno, ale sam się wstydzę swojego ksenofobicznego myślenia i składam samokrytykę...



Https://www.welt.de/kultur/plus201309642/Grossfamilien-sind-das-Gegenteil-von-Europa.html