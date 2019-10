Korea Północna potwierdza wystrzelenie pocisku z łodzi podwodnej. Kim "przekazał gratulacje"

genocidezionism 7 godzin temu Oceniono 2 razy 2

USA zainstalowały w Korei S najnowsze systemy antyrakietowe a Korea N z Łodzi podwodnej nie daje tym systemom żadnych szans.

Korea to kraj niezwykle mądrych ludzi badrdzo inteligentnych i pracowitych.

USA zrobią to co Kim będzie chciał tym bardziej ,że transfer technologi do Iranu w najbliższym czasie.