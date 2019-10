Rosyjskie media: Mamy dowody na naruszenie granic Norwegii przez Specnaz

sirius_philips 2 godziny temu Oceniono 52 razy 38

Im bardziej ruskie się zarzekają tym bardziej jest to prawda. Za każdym razem jak pysk otworzą, to kłamstwo. Cały ten system działa dzięki kłamstwu, ale to też wina 150 milionów obywateli, którzy wiedzą, że są okłamywani na każdym kroku, ale nic z tego nie robią.