Pracownicy Trumpa: chciał zbudować wzdłuż muru na granicy z Meksykiem fosę wypełnioną aligatorami

Zbudowanie muru na granicy z Meksykiem to prawdopodobnie nie jedyny pomysł, jaki miał Donald Trump na walkę z nielegalnym imigrantami. Jak pisze "The New York Times", prezydent USA chciał m.in. zbudować wzdłuż muru fosę i wypełnić ją aligatorami. Proponował też strzelanie ludziom w stopy.

Fot. Evan Vucci / AP Photo