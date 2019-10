Finlandia: Atak na szkołę w Kuopio. Jedna osoba nie żyje, dziesięć jest rannych

Do zdarzenia doszło w szkole zawodowej Savo Vocational College znajdującej się na terenie centrum handlowego Hermanni w miejscowości Kuopio we wschodniej Finlandii. Z doniesień medialnych wynika, że napastnik wtargnął do szkoły i użyciu ostrego narzędzia zaatakował obecnych tam uczniów. Policja nie potwierdziła jednak, jakiego dokładnie narzędzia użył przestępca.

Finlandia: Policja postrzeliła i aresztowała napastnika, który zaatakował uczniów z Kuopio

W wyniku ataku nożownika zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych. Dwie z nich są w ciężkim stanie. Jedną z osób rannych jest napastnik, który został postrzelony przez policję. Podejrzany został aresztowany, a rannych zabrano do szpitala uniwersyteckiego w Kuopio - informuje BBC.