Norwegia. Na terytorium kraju pojawił się Specnaz. Rosyjska ambasada zaprzecza. "To obrzydliwa prowokacja"

Oddziały Specnazu zostały zaobserwowane przez wywiad Stanów Zjednoczonych. Rosjanie zostali sfotografowani przez samoloty rozpoznawcze USA. Portal, powołując się na anonimowe źródło w norweskim wywiadzie, ujawnia, że Specnaz przypłynął na statkach rybackich.- informuje aldrimer.no.

Rosyjskie zespoły taktyczne przeprowadziły operacje wojskowe na Svalbardzie, podczas gdy rosyjskie jednostki wojskowe przeprowadziły również specjalny zwiad w kontynentalnej części Norwegii

- stwierdziło anonimowe źródło z rozmowie z portalem.

Żołnierze przebrani za cywilów mieli prowadzić akcje rozpoznawczą. Za pomocą systemów monitorowania Rosjanie mieli zbadać obiekty infrastruktury norweskiej. Ponadto u wybrzeży Svalbard amerykanie mieli zaobserwować również rosyjski specjalny okręt podwodny typu P-650 "Midget".

Norweski rząd nie komentuje sprawy. O incydencie zostały poinformowane władze NATO.

Do doniesień odniosła się natomiast rosyjska ambasada w Oslo. Rosjanie zaprzeczają doniesieniom o Specnazie w Norwegii nazywając je "fałszywymi" oraz oskarżają portal o to, że próbują sprawić, by Rosja wyglądała na agresora.

Informacje na temat rzekomych działań rosyjskich sił specjalnych na Svalbardzie są fałszywe. Nie możemy scharakteryzować tego inaczej niż rażącą prowokację

- czytamy na Twitterze rosyjskiej ambasady w Norwegii