USA: Poważna awaria samolotu United Airlines. Osłona silnika zaczęła się rozpadać w powietrzu

Do zdarzenia doszło podczas niedzielnego lotu nr 293 z Denver do Orlando. Samolot wystartował z płyty lotniska o godzinie 7:50, jednak niedługo po tym wrócił do portu. Kiedy samolot wzbił się w powietrze, pasażerowie zauważyli, że z jednym z silników jest coś nie tak. Jedna z osób znajdujących się na pokładzie samolotu United Airlines nagrała to zdarzenie i opublikowała w internecie.

USA: Samolot z Denver do Orlando wrócił bezpiecznie na lotnisko. Nikt nie został ranny

Kiedy pasażerowie przekazali obsłudze informacje o problemie z silnikiem samolotu, piloci podjęli natychmiastową decyzję o powrocie na lotnisko w Denver. W czasie lotu nikomu nic się nie stało, a samolot bezpiecznie wylądował. Pasażerowie musieli jednak poczekać na inny samolot, który zabrał ich do Orlando. Dotarli do celu z ponad trzygodzinnym opóźnieniem. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii silnika - informuje portal CBS Denver.