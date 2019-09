"Fałszywe i niebezpieczne". Tusk skomentował słowa Trumpa i apeluje: Wystarczyłoby przestać kłamać

marywil2012 21 minut temu Oceniono 12 razy 8

tusk jak powiedział, że nie będzie w na razie w polskeij polityce, to się pis wycofał z ataków. ale chyba do końca nie wiedzą pisiacy co z nim począć. jest lepszym mówcą i ma, o dziwo, więcej charyzmy od kaczyńskiego bo że od dudy i morawieckiego to nie trudno. ma też jedną zaletę, nikt mu nie mówi co mają myśleć i mówić (inaczej niż powyżsi). kwestia czasu i pokazywania się elektoratowi i pis będzie tracić. niestety to pokazuje, jak mało jest polityków tej klasy w Polsce. wydawałoby sie, że wśród 38 milionów będzie takich ludzi, zdolnych do sprzeciwienia się kłamstwom pisowskim więcej....