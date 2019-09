Turcja. Trzęsienie ziemi w Stambule. Ewakuowane biura i szkoły, zniszczony meczet

Do trzęsienia ziemi w zachodniej części Turcji doszło w czwartek 26 września po godzinie 13. Wstrząs o magnitudzie 5,8 był odczuwalny w stolicy państwa, Stambule. To kolejne trzęsienie w mieście w ostatnich dniach. Poprzednie - o magnitudzie 4,6 - miało miejsce we wtorek 24 września.

REKLAMA

Turcja. Trzęsienie ziemi w Stambule

Epicentrum trzęsienia znajdowało się 66 kilometrów na zachód od Stambułu, na morzu Marmara - podaje agencja AFP. Z relacji świadków wynika, że budynki w mieście nagle zadrżały. Mieszkańcy zostali ewakuowani ze swoich domów, a także z biur i budynków. Na nagraniach zamieszczanych w mediach społecznościowych widać, że z trzęsących się budynków w popłochu wybiegali ludzie. Trzęsły się żyrandole, a w sklepach spadały rzeczy z półek.

Rannych zostało osiem osób. Naruszone są konstrukcje niektórych budynków, lokalne media informują też, że zawalił się minaret meczetu Hadżi Ahmeta. Sejsmolodzy z Instytutu Kandilli przekazali, że wstrząs nastąpił na głębokości 6,9 kilometrów. Prezydent Erdogan ostrzegł mieszkańców przed możliwymi wstrząsami wtórnymi.