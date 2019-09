Jacques Chirac nie żyje. Były prezydent Francji zmarł w wieku 86 lat

lech17 17 minut temu Oceniono 4 razy 2

Ja go zapamiętałem z tego, że kazał nam, Polakom, cicho siedzieć i cieszyć się, że oni przyjęli nas do swego unijnego grona. Tacy ubodzy krewni.

Poza tym śmieszyło mnie zawsze gdy TV pokazywala go gdzieś w ruchu, a jak on zauważał fotografów to zamierał w uśmiechu od ucha do ucha, ktory naychmiast znikał wraz ze zniknięciem fotografow. Wszystko na pokaz.

Pewnie były ważniejsze momenty w jego karierze, ale mi tylko to ukwiło w pamięci.