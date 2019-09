Francja. Pożar w fabryce środków chemicznych. Odwołano zajęcia w pobliskich szkołach

camaretto godzinę temu Oceniono 4 razy 2

OK, bardzo współczujemy Francuzom. Ale nikt nie powie, że się nie da - sprawcy ataku na stadion - grupa belgijsko - arabska - siedząw więzieniu. Oprócz "samobójców " Abdullah, Belgo - Arab jeden z organizatorów - siedzi ,jak doniosły media policyjne, prawdopodobny (współsprawca wybuchu). To nie tak, że WSZYSTKO ginie, ludzie jak chcą to wiedzą...