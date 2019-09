Bliski Trumpowi pastor uspokaja Gretę Thunberg: Bóg obiecał, że nie będzie potopu

bihepi pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

pastor Robert Jeffress :

"...następnym razem, jeśli będzie martwiła się globalnym ociepleniem, wystarczy, by spojrzała na tęczę. To boska obietnica...." powiedział.

*

Luuudzie !

Klecha każe patrzeć na tęczę!

A moje dzieci na religii usłyszały, że tęcza to jest znak szatana...