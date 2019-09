Zełenski zabiera głos ws. rozmowy z Donaldem Trumpem. Zapewnia, że nikt na niego nie naciskał

pener1986 przed chwilą 0

Trump bawi się mediami i demokratami, a te podążają za wszystkim co zrobi jak kociak za laserkiem (Trump już wcześniej wrzucił takiego gifa na Twittera).

Demokraci nie znając treści stenogramów zapowiedzieli wszczęcie procedury impeachmentu, republikanie chętnie wsparli pomysł (ciekawe dlaczego? :-)), a Trump bez zbędnej zwłoki ujawnił zapis rozmowy, do tego Prezydent Ukrainy potwierdził, że nie było żadnych nacisków.

Finalnie wyjdzie na to, że media po raz kolejny lansują spiskowe teorie (aka Russia Gate 2.0), Trump wyjdzie na ofiarę stronniczych mediów, demokraci wyjdą na niepoważne rozemocjonowane nastolatki (Nancy Pelosi słusznie opierała się pomysłowi impeachmentu), do tego za Bidenem będzie się ciągnął smród podejrzanej działalności jego syna na Ukrainie (firma w której był zatrudniony jest zamieszana w pranie brudnych pieniędzy i mnóstwo afer korupcyjnych) i jego zaangażowanie w usunięcie prokuratora, który badał sprawę jego syna (Biden jeszcze gdy był VP oświadczył, że naciski na usunięcie tego prokuratora wywierał, chwalił się, że dzięki jego naciskom prokurator został usunięty), co będzie świadczyło o co najmniej o konflikcie interesów.

Jedyne co pozostaje demokratą, to brnięcie w kolejną teorię spiskową, czyli stenogramy nie są prawdziwe, co będzie trudne po oświadczeniu Prezydenta Ukrainy, generalnie są w ciemnej d@pie.

Zły pomarańczowy człowiek od kilku lat robi z lewicowymi mediami i demokratami co chce i kiedy chce, a Ci nie wyciągają żadnych wniosków i dają się łapać za każdym razem jak małe dzieci.