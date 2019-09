Niszczymy lodowce i oceany w zastraszającym tempie, przed nami efekt domina. Alarmujący raport IPCC

W środę 25 września członkowie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change) opublikowali alarmujący raport, w którym wskazują na szereg problemów i potencjalnie nieodwracalnych zmian związanych z kryzysem klimatycznych. W raporcie, który został napisany na podstawie blisko 7 tysięcy różnych badań naukowych, skupiono się głównie na postępującym niszczeniu oceanów i lodowców.

Raport ICC: Lodowce topnieją, podnosi się temperatura mórz. Oceany mogą nas zalać

Z raportu IPCC wynika, że zmiany klimatu mogą być bardziej katastrofalne w skutkach, niż zakładano jeszcze parę lat temu. Czytamy w nim, że pokrywy lodowe Grenlandii i Antarktyki gwałtownie topnieją, uwalniając ponad 400 miliardów ton wody rocznie. Znacznie szybciej niż w XX podnosi się też poziom mórz i oceanów, które w nadchodzących latach mogą nas dosłownie "zalać". Jeśli politycy nie przyspieszą działań na rzecz ochrony klimatu, to do końca wieku podniesie się on o blisko metr, co może powodować m.in. cyklony tropikalne.

Dla wielu milionów ludzi żyjących obecnie w obszarach nadmorskich będzie to także oznaczać utratę ich domów i konieczność migracji w inne rejony świata. To jednak nie koniec. Oprócz podnoszenia się poziomu wody mórz i oceanów, zwiększa się też ich zakwaszenie, co może stanowić poważne zagrożenie dla tysięcy gatunków zwierząt morskich. Dodatkowo z prognoz naukowców wynika, że do połowy wieku blisko 80 procent górnej warstwy oceanów zostanie pozbawiona tlenu, co spowoduje wymarcie wielu gatunków zwierząt.

Topniejące lodowce górskie są źródłem wody pitnej dla miliardów ludzi na Ziemi (zwłaszcza w Azji, Ameryce Południowej i Europie). Postępujące zmiany klimatyczne sprawią, że mieszkańcy tych terenów mogą mieć poważne problemy z zaopatrzeniem w świeżą wodę. Naukowcy wskazują w raporcie, że do powstrzymania skutków oddziaływania kryzysu klimatycznego na oceany i lodowce niezbędna jest natychmiastowa reakcja polityków i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Dane naukowe są bezwzględne: wywołany emisjami gazów cieplarnianych wpływ człowieka na oceany i powłokę lodową jest znacznie większy niż wcześniej przewidywano, a negatywne zmiany dzieją się dużo szybciej. Rządy i biznes znają rozwiązania niezbędne, by chronić życie na Ziemi. Na całym świecie musimy jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych

- komentuje Katarzyna Guzek z Greenpeace.

Naukowcy alarmują, że topnienie się wiecznej zmarzliny może uruchomić nieodwracalny efekt domina - w wiecznej zmarzlinie zgromadzonych jest około 1.5 biliona ton organicznego węgla - blisko dwa razy tyle, ile obecnie znajduje się w atmosferze. Uwalnianie tych zasobów będzie podsycać ocieplenie klimatu, co z kolei będzie powodować jeszcze większe topnienie, mechanizm katastrofy zacznie sam się napędzać.

Z raportu IPCC wynika, że nawet 80 procent górskich lodowców zniknie z powierzchni ziemi do 2100 roku. Pierwsze zmiany, o których czytamy w raporcie, widoczne są już teraz. W środę 25 września ewakuowano mieszkańców włoskiego miasteczka Courmayeur - pojawiło się zagrożenie, że ze szczytu masywu Mont może oberwać się fragment lodowca Planpincieux.

