Obraz wisiał w kuchni przez lata. Okazało się, że to dzieło Cimabuego warte miliony euro

Obraz wart wstępnie od czterech do sześciu milionów euro wisiał w domu jednej z mieszkanek francuskiej miejscowości. Kobieta była przekonana, że to prawosławna ikona, tymczasem potwierdzono, że jest to dzieło florenckiego malarza Cimabuego.

Michel Euler / AP Photo Otwórz galerię (5)