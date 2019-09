Donald Trump chciał zakpić z Grety Thunberg. Nastoletnia aktywistka odegrała się i pokazała dystans

wykidajlo2 19 minut temu Oceniono 8 razy 8

Ja troski tej młodej pani, sam wychowałem się w warunkach ekologicznych i w razie czego na ostatnie lata życia mogę do nich wrócić, nie wiem tylko, czy młodym aktywistom by to pasowało. A teraz w skrócie, jakie to były warunki te 65 lat temu: wieś położona w Górach Świętokrzyskich, żadnego samochodu, brak autobusów, do szkoły chodziłem pieszo 4 kilometry, jedynyśrodek szybszego transportu to rower. Prace polowe wykonywane z wykorzystaniem konia. Brak prądu, wodociągu, kanalizacji, gazu czy nawet bitej drogi., woda pobierana z przydomowej studni w ilości trzech wiaderek dziennie (na 5 osób), co oczywiste, brak radia, telewizji czy jakiegokolwiek telefonu. Powtarzam raz jeszcze - mogę do tego wrócić, mam nadzieję, że aktywiści również.