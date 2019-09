RPA. Odkryto niezwykły niebieski diament o wadze ponad 20 karatów

Jak informuje "Business Insider South Africa" w poniedziałek 23 września w kopalni Cullinan należącej do firmy Petra Diamons, odkryto jeden z najbardziej rzadkich i najcenniejszych diamentów na świecie. Jest niewiele lżejszy od rekordowego "Okavango Blue" znalezionego w ubiegłym roku.

W kopalni RPA odkryto 20-karatowy niebieski diament. Kamienie te stanowią zaledwie 0,1 procent naturalnych diamentów

Kopalnia Cullinan znajduje się około 40 kilometrów na wschód od Pretorii, stolicy Republiki Południowej Afryki. Odkryty diament ma masę około 20,08 karatów (1 karta to 0,200g) i został mu przypisany typ IIb, który przyznawany jest najrzadszym i najcenniejszym diamentom. Kamienie te cechują się niskim poziomem zanieczyszczeń i dużą czystością. Dodatkowo, ich niezwykła barwa wynika z występujących w głębokich warstwach ziemi związkom boru. Diamenty z tej kategorii stanowią tylko około 0,1 procent wszystkich naturalnych diamentów.

Odkryty kamień nie jest największym niebieskim diamentem na świecie. W maju 2018 roku tego roku w Botswanie wydobyty został niebieski diament "Okavango Blue" o masie 20,46 karatów. Został on znaleziony w kopalni Orapa, która jest największą ze względu na powierzchnię kopalnią diamentów na świecie.

Petra Diamonds, która notowana jest na londyńskiej giełdzie, jest drugą co do wielkości firmą zajmującą się wydobyciem diamentów w Afryce. W ostatnim czasie firma zmaga się z ogromny zadłużeniem, co przełożyło się na spadek cen akcji. Eksperci spodziewają się jednak rekordowej kwoty za sprzedaż nowo odkrytego niebieskiego diamentu. W 2014 roku w Petra Diamonds odkryto 24 karatowy kamień "The Cullinan Dream", który po oszlifowaniu został sprzedany za 27,6 milionów dolarów. Kopalnia Cullingam jest uznawana za jedną z największych kopalń diamentów, która dostarcza na rynek kamienie o największej jakości.