USA. Liderka Demokratów ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa

robercik50 5 minut temu 0

No tak... z Rosją - nie wyszło. Może z Ukrainą - coś wyjdzie. A jak nie, to jest jeszcze sporo eks-republik byłego ZSRR. Prawda jest taka, że amerykańscy socjaliści nie mają szans na wygranie z Trumpem przyszłorocznych wyborów, więc trzeba go "uwalić". Jestem pewien, że nominacji socjalistów nie dostanie ani Biden, ani ten drugi dziadek...Sunders. Chyba będzie to Warren, ale ona także minęła się z rozumem.