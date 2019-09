27 lat przed Gretą była Severn. W 1992 roku mówiła o zmianach klimatu w ONZ, ale jej nie posłuchano

antykonformista przed chwilą Oceniono 2 razy 0

Nie chcę się wypowiadać, czy faktycznie są zmiany klimatu, czy też nie.

To, co mnie wku...a: światowi oligarchowie chcą zrzucić koszty na społeczeństwo. Typy znane jeśli nie z imienia, to z nazwiska tak. Sekciarze wychowywani od kilku pokoleń w kulcie ojca, dziadka i pradziadka. Inżynierowie społeczni. Szkodniki.



I nikt nie patrzy na to, jakimi są ch...ami, że korporacje trują, ale to my, obywatele, mamy za to płacić. A gdzie Mosanto, Farma-Mafia, koncerny benzyny, ropy, stali, i "last but not least" BANKSTERZY.