Hiszpania: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na ekshumację Francisco Franco

Pomysł przeniesienia szczątków Francisco Franco z mauzoleum wojny domowej w Dolinie Poległych został zaprezentowany przez rząd Pedro Sancheza kilka miesięcy temu. Już w czerwcu Hiszpania chciała przenieść szczątki generała na znajdujący się pod Madrytem państwowy cmentarz El Pardo-Mingorrubio, jednak planom tym sprzeciwiła się rodzina dyktatora. Sprawa trafiła do sądu.

Hiszpański rząd chce ekshumacji Francisco Franco. Rodzina chce złożyć apelacje do Trybunału Konstytucyjnego

Rząd Hiszpanii zdecydował o przeniesieniu szczątków Francisco Franco z uwagi na to, że - jak argumentował - kraj nie może dalej "czcić" dyktatora. Postanowiono, że szczątki Franco zostaną przeniesione na cmentarz El Pardo-Mingorrubio, gdzie spoczywa żona dyktatora, Carmen Polo. Jak informuje "El Pais", sędziowie jednogłośnie odrzucili apelację rodziny Franco, która sprzeciwiała się ekshumacji, a następnie wnioskowała, by przeniesiono go do krypty w katedrze La Almudena, gdzie córka dyktatora kupiła grób. Rząd Sancheza poinformował, że z technicznego punktu widzenia można przystąpić do ekshumacji Franco już teraz i że zamierza to zrobić jeszcze przed kampanią wyborczą, która rozpocznie się 1 listopada. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo rodzina Franco zapowiedziała, że złoży apelację w Trybunale Konstytucyjnym.

Kim był Francisco Franco?

Francisco Franco rządził w Hiszpanii po zakończeniu trwającej w latach 1936-1939 wojny domowej.

Mauzoleum, w którym spoczywają szczątki zmarłego w 1975 roku dyktatora, zostało zbudowane w latach 1940-1959 - częściowo dzięki przymusowej pracy około 20 tysięcy więźniów politycznych. W świątyni spoczywają szczątki blisko 40 tysięcy poległych w czasie wojny domowej.