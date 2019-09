Emmanuel Macron przedstawił plan ochrony Amazonii. Prezydent Brazylii nie był nim zainteresowany

jaja-kaczora godzinę temu Oceniono 11 razy 1

No coz, Polak wszystko wie najlepiej, ekologie w doopie, smieci wywozi do lasu a w domu pali plastykiem i jak sie da to i oponami. W zyciu nigdzie nie byl(chyba byl tylko w gettcie dla turystow?), nic nie widzial, a wierzy tylko w to co powie Radio Maryja, gadzinowa Telewizja Polska, szczerbaty prezes Tysionclecia i ojciec Tadek Belzebub z Torunia. On wie ze to Ocieplenie Klimatu to spisek ekoterrorystow, lewactwa, rowerzystow, pedalow, zielonych, zotlych, czarnych, uchodzcow, Zydow, Sorosa i Tuska Donalda.

AMEN i ALLELUJA!