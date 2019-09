Meksyk. Polski kapitan przetrzymywany w koszmarnych warunkach - rodzina w Gdańsku apeluje o pomoc

heraldek 18 minut temu Oceniono 1 raz -1

Jak polaczek to niewinny z zasady..... Niech sie cieszy ze ma miejsce na betonowej podlodze.... bo w Meksyku latem pod sufitem by sie zesral....

Typowa polska strategia.... jak zlapia polskiego zlodzieja za granica to szybko go sciagnac do Polski.... bo tu go zadna kara nie spotka ....a nawet wybiora do Sejmu w nagrode za promowanie Polski......