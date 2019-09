Donald Trump: Dostałbym nagrodę Nobla, gdyby komisja była uczciwa

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Tym światem rządzą jakieś gowniarze z piaskownichy...

fochy, mitomania, obrażanie się za byle co, bajdurzenie na poziomie czytanek z elementarzs, tłitowe wojny, fejsbukowi bohaterowie...

Do czego to doszło, głupiejemy z kretesem